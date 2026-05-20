Злостный алиментщик из Гусева ушёл в зону СВО и выплатил 820 тысяч рублей долга дочери

В Гусевском районе Калининградской области судебные приставы взыскали с неплательщика алиментов 820 тысяч рублей. Общая задолженность мужчины перед дочерью 2012 года рождения превышала миллион рублей.
Суд обязал жителя Гусева ежемесячно выплачивать алименты, но мужчина не работал и не искал работу. За неуплату его привлекли к административной ответственности. Это заставило его трудоустроиться, но ненадолго — отчисления снова прекратились. Следующей мерой стало возбуждение уголовного дела. Мужчина опять начал работать и опять быстро бросил. Долг перевалил за миллион.
Судебные приставы разъяснили алиментщику: если у него не будет постоянного дохода, последует повторное привлечение к уголовной ответственности, а долг сохранится и после совершеннолетия дочери.
Мужчина принял решение: заключил контракт с Министерством обороны РФ и в марте 2026 года убыл в зону СВО. На сегодняшний день он уже погасил часть задолженности — 820 тысяч рублей. Кроме того, из его доходов ежемесячно удерживаются текущие алименты.
Мать девочки теперь не вынуждена содержать ребёнка в одиночку.