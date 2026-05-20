В Мининском университете для выпускников выделили 222 целевых места

Мининский университет по-прежнему остается одним из самых популярных вузов среди заказчиков целевого обучения — в этом году Правительство РФ выделило ему 222 целевых места. Подать документы на целевое обучение абитуриенты могут с 20 июня по 25 июля 2026. Уже на этом этапе школьники и их родители могут выбрать конкретного работодателя, у которого будет работать после окончания учебы в вузе.
— В отличие от обычного приема, при целевом каждый абитуриент еще до зачисления выбирает конкретного работодателя: школу, детский сад, организацию дополнительного образования или крупную компанию, включая Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ и ВГТРК «ГТРК “Нижний Новгород”, — сообщила проректор по науке и организации приемной кампании Эльвира Самерханова.
Чтобы выбрать работодателя, начиная с 20 июня, абитуриенты могут зайти на портал «Работа в России» и изучить, какие школы и компании ищут будущих сотрудников. Причем это могут быть организации и в Нижегородской области, и за ее пределами. Здесь же они могут посмотреть, какие условия предлагаются целевым студентам: размер дополнительной стипендии, размер будущей зарплаты, поддержка по оплате жилья и проезда.
— В 2025 году Мининский университет вошел в ТОП-3 педагогических вузов по выполнению целевой квоты — мы серьезно относимся к этому направлению и помогаем каждому абитуриенту разобраться в процедуре, — подчеркнула Эльвира Самерханова.
Стоит отметить, что больше всего целевых мест Мининский университет получил по направлению педагогического образования. По сравнению с прошлым годом число мест здесь даже выросло.
Одновременно с этим расширяется и география заказчиков. Помимо организаций Нижегородской области, свои заявки присылают работодатели Владимирской, Костромской, Рязанской, Свердловской областей и даже республики Ингушетия.
— Студент-целевик получает бесплатное обучение, обычную государственную стипендию при успешной сдаче сессии, а также дополнительные выплаты от работодателя: это может быть ежемесячная надбавка, оплата проезда, компенсация питания или проживания в общежитии, — рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — Главное — гарантированное рабочее место после выпуска с известной заранее зарплатой и возможность проходить практику с первого курса.
КОНКРЕТНО.
Как поступить на целевое направление?
— Абитуриенту нужно зайти на портал «Госуслуги», подать заявление в вуз и ответить «Да» на вопрос о целевом обучении.
— На портале «Работа в России» нужно выбрать конкретного работодателя. Конкурс на целевую квоту может быть только один, и он должен совпадать с выбором на портале.
— Для участия в конкурсе на целевые места нужно подать согласие на зачисление на «Госуслугах» не позднее 12:00 (мск) 1 августа, и в случае зачисления заключить договор с работодателем до начала учебного года.
Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/
Erid:2SDnjdKGh7Q.