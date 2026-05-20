В Красноярском крае ускорят рассмотрение обращений для участников СВО

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания края поступил проект закона «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Красноярском крае». Об этом сообщил спикер краевого парламента Алексей Додатко. По его словам, законопроект расширяет информационные права граждан: жители региона смогут получать устную информацию о ходе рассмотрения обращения, а также запрашивать возврат приложенных документов. Важный аспект: для участников специальной военной операции и членов их семей устанавливается сокращенный срок рассмотрения обращений — 15 дней вместо 30, а перенаправление документов должно проводиться за три дня. Также эта категория граждан получает право на первоочередной личный прием. Правильные изменения, которые полностью отвечают одной из ключевых целей работы краевого парламента и той задаче, которую поставил президент страны Владимир Путин: «Наш ориентир — Россия для людей», — подчеркнул Алексей Додатко.