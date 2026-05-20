Нижегородцы могут получить бесплатную вакцину от рака только по заявке

Бесплатная вакцина «Онкопепт» от колоректального рака доступна в Нижегородской области только по заявке. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Перед заполнением обращения необходимо подтвердить, что пациент обращается по поводу метастатической формы рака, прошел минимум две линии противоопухолевой лекарственной терапии. Также подавший заявку должен понимать, что решение о целесообразности применения онковакцины принимается консилиумом онкологов. Врачи проанализируют историю болезни, оценят риск и пользу лечения препаратом.
Подать заявку предлагается на специальном портале. Отслеживать ее статус можно через цифровой реестр на том же сайте.
