Нижегородцы могут получить бесплатную вакцину от рака только по заявке

Перед заполнением обращения необходимо подтвердить, что пациент обращается по поводу метастатической формы рака, прошел минимум две линии противоопухолевой лекарственной терапии. Также подавший заявку должен понимать, что решение о целесообразности применения онковакцины принимается консилиумом онкологов. Врачи проанализируют историю болезни, оценят риск и пользу лечения препаратом.