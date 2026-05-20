Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Тамбовского округа Приамурья впервые откроют агротехклассы

Учебные пространства создадут на базе кабинетов физики и химии, оснастят микроскопами, интерактивными панелями, мобильными лабораториями.

Источник: Национальные проекты России

Первые в Тамбовском округе Приамурья агротехнологические классы планируют открыть в школах на территории сел Тамбовка и Новоалександровка, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Сейчас мы готовимся к созданию агротехклассов и заключаем необходимые соглашения, чтобы летом начать ремонт помещений. Агротехклассы оборудуем в кабинетах физики и химии. Планируем установить не только новую мебель, но и оснастить классы новым современным оборудованием: микроскопами, интерактивными панелями, гидропонной установкой, мобильной лабораторией по химии и другими приборами», — рассказала директор школы в селе Тамбовка Татьяна Кручинкина.

Агротехкласс в Тамбовской школе будет разделен на два направления. Первое — технологическое. Выбравшие его дети будут углубленно изучать математику, физику и информатику. Второе направление — естественно-научное. Оно позволит школьникам сконцентрироваться на детальном изучении биологии и химии.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.