Религиовед Сапелкин объяснил, почему умершего принято поминать 40 дней

Поминание души умершего человека в течение 40 дней после смерти имеет глубокие корни в христианской традиции. В этот период считается, что душа усопшего всё ещё пребывает рядом с близкими, находясь в земном пространстве. Эта традиция тесно связана с христианским праздником Вознесения Господня, который отмечается на 40-й день после Пасхи. Об этом рассказал писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин в интервью 360.ru.
Вознесение — один из 12 главных праздников, определяющих годовой цикл торжественных богослужений в христианской церкви. В 2026 году этот праздник приходится на 21 мая. Сапелкин пояснил, что именно на 40-й день после Воскресения Иисус Христос оставил своих учеников и вознесся на небеса. Согласно церковному преданию, после этого периода душа умершего человека покидает земной мир и отправляется в вечность, где ожидает своей окончательной участи — быть принятой в рай или обреченной на пребывание в аду.
Интересно отметить, что в католической традиции нет отдельного праздника, аналогичного православному Вознесению. Вместо этого через 10 дней после Пасхи католики отмечают Пятидесятницу, которая символизирует сошествие Святого Духа на апостолов.