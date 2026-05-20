Юрий Шалабаев высказался об атаке БПЛА на Кстовский район 20 мая

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о последствиях атаки вражеских беспилотников на Кстовский район. Комментарий он оставил в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ночью противовоздушная оборона уничтожила 30 БПЛА в регионе. Падение обломков дронов привело к пожару. Зафиксированы повреждения на территории двух промпредприятий Кстовского района.
К счастью, обошлось без жертв. Разрушений на муниципальных объектах, в многоквартирных и частных домах не зафиксировано.
«Сохраняется режим беспилотной опасности», — написал Юрий Шалабаев.
Напомним, что сегодня школьники Кстовского района перешли на дистант из-за повышенной угрозы атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше