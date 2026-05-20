В Самаре 2 июня пройдет крестный ход

В 2026 году Самарская епархия Русской Православной Церкви отмечает 175-летие со дня своего основания. С 28 мая по 2 июня 2026 года в Самаре и Тольятти состоятся богослужения с участием детских хоров, пройдет научно-практическая конференция. Центральными событиями станут Божественная литургия в день памяти святителя Алексея, митрополита Московского, небесного покровителя города Самары, крестный ход от Покровского кафедрального собора к часовне святителя Алексия, а также молебен с участием духовенства 2 июня 2026 года.