В Бурятии отремонтировали Малогутайское водохранилище

Ремонт гидротехнических сооружений Малогутайского водохранилища провели в Бурятии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов республики.
До проведения работ объект находился в неудовлетворительном состоянии. Проседание гребня плотины, разрушение конструкций и неисправность механизмов создавали угрозу подтопления территории, где проживают более 580 человек.
«Объект имеет большое значение не только для Бичурского района, но и для всей Республики Бурятии. Капитальный ремонт Малогутайского водохранилища — это результат совместной работы федеральных и республиканских органов власти, специалистов водохозяйственной отрасли, строителей и местных жителей. Для нас особенно важно, что такие проекты напрямую влияют на качество жизни людей. Это вопросы водной безопасности, защиты территорий от паводков и обеспечения надежной инфраструктуры», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Тумуреева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.