В РФ разработали детектор для выявления вредных примесей в режиме реального времени

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) вместе с сотрудниками Института лазерной физики СО РАН разработали установку по определению концентрации примесей закиси азота — вредного для человека и окружающей среды загрязнителя воздуха в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Закись азота — мощный парниковый газ и разрушитель озонового слоя. Под ее воздействием разрушается стратосферный озон, что усиливает поток ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Основные источники выбросов — сельское хозяйство (использование синтетических удобрений и навоза), промышленность и сжигание топлива. Проблема быстрого определения закиси азота заключается в ее инертности при нормальных условиях, что затрудняет детектирование.
«Рассчитанный на высокочувствительное детектирование прибор состоит из оптического блока и блока электроники. С помощью подобной схемы возможно выявлять не только примеси N2O, но и другие вредные газы. В основе работы — метод лазерной оптико-акустической спектроскопии, который заключается в генерации акустических волн в веществе при поглощении им оптического излучения», — говорится в сообщении.
Как уточнила одна из авторов разработки Яна Антоненко, для устройства ученые использовали квантово-каскадный лазер из-за его компактного размера и возможности перестраивать длину волны. Эти качества позволили создать небольшое устройство, которое можно использовать как на предприятиях, так и в условиях выездных лабораторий.