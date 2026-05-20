Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ разработали детектор для выявления вредных примесей в режиме реального времени

Для устройства специалисты использовали квантово-каскадный лазер.

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) вместе с сотрудниками Института лазерной физики СО РАН разработали установку по определению концентрации примесей закиси азота — вредного для человека и окружающей среды загрязнителя воздуха в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Закись азота — мощный парниковый газ и разрушитель озонового слоя. Под ее воздействием разрушается стратосферный озон, что усиливает поток ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Основные источники выбросов — сельское хозяйство (использование синтетических удобрений и навоза), промышленность и сжигание топлива. Проблема быстрого определения закиси азота заключается в ее инертности при нормальных условиях, что затрудняет детектирование.

«Рассчитанный на высокочувствительное детектирование прибор состоит из оптического блока и блока электроники. С помощью подобной схемы возможно выявлять не только примеси N2O, но и другие вредные газы. В основе работы — метод лазерной оптико-акустической спектроскопии, который заключается в генерации акустических волн в веществе при поглощении им оптического излучения», — говорится в сообщении.

Как уточнила одна из авторов разработки Яна Антоненко, для устройства ученые использовали квантово-каскадный лазер из-за его компактного размера и возможности перестраивать длину волны. Эти качества позволили создать небольшое устройство, которое можно использовать как на предприятиях, так и в условиях выездных лабораторий.