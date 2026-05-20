Красноярцам объяснили, зачем нужен светофор на развязке вблизи Солонцов

В Красноярске на Северном шоссе вблизи Солонцов продолжается реконструкция развязки. Специалисты уже завершают монтаж водопропускной трубы, демонтировали разворотную петлю и готовят основание для подземного пешеходного перехода.
С началом работ на кольце у гипермаркета «МЕТРО» установили светофор и дорожные знаки. В КрУДоре ответили на вопрос водителей о необходимости регулировки.
Как объяснили дорожники, во время реконструкции прилегающие к кольцу участки трасс Обход Красноярска и Красноярск — Солонцы работают с большой перегрузкой не только в часы пик. Полностью убрать эту нагрузку невозможно, можно только корректировать ее светофором. При этом улучшение условий для одного направления ведет к ухудшению на другом. Пропускная способность кольца и подходов к нему в часы пик значительно ниже интенсивности движения со всех сторон.
Если перенести светофор на кольцо для въезжающих в город машин, то автомобили, выезжающие с парковки у гипермаркета «МЕТРО» и заезжающие на нее со стороны Солонцов (в том числе автобусы и автопоезда длиной 18−20 метров), не смогут безопасно совершать маневр. На кольце образуется пробка из машин, ждущих зеленый сигнал. В то же время без светофора машины постоянно ехали бы по кольцу с разворотом в сторону Красноярска, что еще больше усложнило бы выезд из Солонцов.
В КрУДоре добавили, что проблема машин, которые спускаются с Северного шоссе к кольцу и не уступают дорогу транспорту со стороны проспекта Котельникова, — это вопрос соблюдения ПДД и культуры вождения.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.