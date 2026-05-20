В Омске открылся музей морских раковин

Музей морских раковин им. И. Ф. Шлегеля под названием «Конхилион» открылся в Омске в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры Омской области.
Фонд нового пространства насчитывает более 22 тыс. раковин. Несмотря на то, что там представлено около 80% известного разнообразия моллюсков планеты, коллекция продолжает пополняться.
«Мы пополнили коллекцию аммонитами — это древние раковины, которым сотни миллионов лет. Эти раковины, которые были найдены учеными в России — на Кавказе, в Адыгее и в Краснодарском крае. Красивые раковины самых разных цветов — это то, что увидят гости с первых минут», — рассказала директор музея «Конхилион» Татьяна Шлегель.
Также в музее есть Cassis cornuta — вид большой морской улитки, хищного морского брюхоногого моллюска семейства шлемовидок. В Омске хранится самый большой экземпляр этой раковины, внесенный в каталог World Record Size.
