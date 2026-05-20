Компания из Саудовской Аравии инициирует проект в Дзержинске

На инвестиционном портале Нижегородской области появилась информация о новом проекте в Дзержинске. Международная компания Innovative Facade Solutions (Саудовская Аравия) планирует локализовать производство светопрозрачных конструкций.
Проект предусматривает полную локализацию технологических процессов на одной площадке — от изготовления и сборки до остекления, тестирования, бункеровки и погрузки.
Ообъём инвестиций составит 1 960 млн рублей. Запланированный срок реализации — 3 года. Отмечается, что срок окупаемости составит 6 лет, а количество новых рабочих мест — 230.
Ранее сообщалось, что Бразилия и Нижегородская область будут развивать партнёрство.
