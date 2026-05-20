Три исторических здания в Арзамасе продадут одному инвестору

Три исторических дома выставили на продажу в Арзамасе. Все они являются объектами культурного наследия регионального значения и продаются в одни руки, сообщает АНО «АСИРИС».
Комплекс из трёх зданий образует единый ансамбль Гостиного ряда. Сюда входит «Гостиница Подсосовых», здание Городской думы и управы и «Лабаз».
«Гостиница Подсосовых».
«Гостиница Подсосовых» находится по адресу ул. Гостиный ряд, д. 30. Братья-купцы Подсосовы надстроили над вторым этажом каменный дом в 1823 году, чтобы открыть здесь гостиный дом. Он заработал уже годом позже.
В 1853 году после разорения купцов Подсосовых дом перешёл Арзамасскому Сиротскому суду. В 1920 году в здании обучали курсантов агитационных курсов Политпросветотдела. В 1860-е здесь находился филиал Горьковского авиационного техникума им. Баранова.
«Городская дума и управа».
Историческое здание находится на улице Гостиный ряд, д. 30 и было построено в третьей четверти XIX века. Оно также принадлежало Арзамасскому Сиротскому суду.
На первом этаже помещения сдавались в наём: там располагались кожевенная, мясные лавки, ломбард, а на втором этаже — Владимирское и Рождественское училища и городской банк.
«Лабаз».
Лабаз Мунина — это помещения для продажи и хранения товаров в здании № 15А по улице Ленина. После гражданской войны здесь размещался Арзамасский уездный военный комиссариат.
Все три здания продаются за 33,9 млн рублей. Подать заявку для участия в торгах можно до 8 июня, сам аукцион состоится 10 июня.
