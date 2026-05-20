Три исторических здания в Арзамасе продадут одному инвестору

«Гостиница Подсосовых» находится по адресу ул. Гостиный ряд, д. 30. Братья-купцы Подсосовы надстроили над вторым этажом каменный дом в 1823 году, чтобы открыть здесь гостиный дом. Он заработал уже годом позже.