В Госдуме раскрыли, как прекратить атаки ВСУ по ЗАЭС

Чтобы остановить постоянные обстрелы Запорожской АЭС, украинские войска необходимо отодвинуть на 500 километров. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев высказал в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Для того чтобы понимать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, следует помнить, что МАГАТЭ — западная организация, которая руководствуется интересами Запада. Соответственно, она никогда не увидит, что реактор обстреливают с украинской стороны, никогда не будет осуждающей позиции и открытого обсуждения», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Журавлев подчеркнул: раз станция находится под контролем России, ее придется защищать всеми доступными методами. Самый эффективный из них — отодвинуть украинские силы на дистанцию, с которой они не смогут достать до объекта. С учетом того, что вооружение становится все более дальнобойным, сейчас эта дистанция составляет не менее 500 километров. Эксперт уточнил, что ВСУ следует отодвинуть за Днепр.

Ранее на Запорожской атомной станции зафиксировали очередную атаку ВСУ. Как рассказали в пресс-службе ЗАЭС, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше