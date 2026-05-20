В Госдуме раскрыли, как прекратить атаки ВСУ по ЗАЭС

«Для того чтобы понимать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, следует помнить, что МАГАТЭ — западная организация, которая руководствуется интересами Запада. Соответственно, она никогда не увидит, что реактор обстреливают с украинской стороны, никогда не будет осуждающей позиции и открытого обсуждения», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Журавлев подчеркнул: раз станция находится под контролем России, ее придется защищать всеми доступными методами. Самый эффективный из них — отодвинуть украинские силы на дистанцию, с которой они не смогут достать до объекта. С учетом того, что вооружение становится все более дальнобойным, сейчас эта дистанция составляет не менее 500 километров. Эксперт уточнил, что ВСУ следует отодвинуть за Днепр.
Ранее на Запорожской атомной станции зафиксировали очередную атаку ВСУ. Как рассказали в пресс-службе ЗАЭС, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.