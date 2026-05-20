11-часовой режим угрозы БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Режим угрозы БПЛА был введен около полуночи и действовал 11 часов до утра 20 мая.
Украинские беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область ночью.
По данным Минобороны, вражеские средства поражения были сбиты. Всего атаке БПЛА подверглись 20 российских регионов, где уничтожили 273 беспилотника.
