«Собирают от 300 тыс. до 1 млн тенге»: депутат высказался об отмене пышных выпускных в Казахстане

«Когда речь идет о школьных праздниках и выпускных для учеников 11 класса, здесь есть аргументы как “за”, так и “против”. Все это мы понимаем. Я понимаю и эмоции родителей, и эмоции выпускников. Мы все проходили через это, всем хочется торжественных, пышных выпускных — это эмоции, радость, итог 11-летнего обучения, поэтому их тоже можно понять», — сказал Аймагамбетов.
Но, по его словам, нужно также понять мотивы решений МВД и Министерства просвещения. «Они продиктованы двумя вещами: вопросом социальной справедливости и безопасности. К нам поступают обращения от родителей, которые говорят, что не могут осилить эти суммы. Иногда они достигают очень больших размеров — 1 млн, 500 тыс., 300 тыс. тенге, поэтому некоторые родители говорят, что их дети сильно переживают. Есть вопросы касаемо и безопасности», — добавил он.
Однако, как он отметил, праздник Минпросвещения не отменяет. «Выпускные в школах, последний школьный вальс, последний звонок — все эти мероприятия никто не отменяет. Мы это должны зафиксировать. Все эти эмоции, прощание со школой, трогательные моменты никуда не денутся. Есть еще риск. Некоторые говорят, что даже если вы проведете выпускные только в школе и будете отменять неофициальные мероприятия, они все равно арендуют коттеджи и будут праздновать без присмотра взрослых. Есть вопрос — давайте это отдадим на решение самих министерств — МВД и Минпросвещения», — резюмировал мажилисмен.