В России разработали новую технологию охлаждения процессоров

Проблема отвода тепла в современных процессорах стала актуальнее из-за стремительного развития технологий: процессоры становятся все мощнее и при этом компактнее, из-за чего выделяют огромное количество тепла на очень маленькой площади. Чем меньше площадь, на которой выделяется тепло, и чем больше тепла приходится на эту площадь, тем быстрее нарастает температура. Обычное охлаждение (например, обдув вентилятором) не успевает отводить энергию, устройство перегревается и со временем выходит из строя, поэтому одна из главных задач в современной электронике — охлаждать именно такие «горячие точки» как можно эффективнее.