Вице-премьер Александр Новак оценил в Красноярске подготовку к 400-летию города

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел в Красноярске выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия города. Вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти вице-премьер оценил ход работ на инфраструктурных объектах краевой столицы, включенных в план подготовки к юбилею.
Ключевой проект развития транспортной инфраструктуры Красноярска — строительство метротрамвая. Протяженность первой линии превысит 11 километров, маршрут включит шесть станций. Круглосуточно работы ведутся и на поверхности, где готовятся котлованы станционных комплексов, и под землей. С сентября 2024 года пройдено около 7,5 из 23,4 километра тоннелей в однопутном исчислении.
Александр Новак и Михаил Котюков оценили ход строительства на наиболее сложном участке — в Октябрьском районе. На перегоне от станции «Высотная» до улицы Копылова лежит построенный еще в советское время тоннель — специалисты нашли техническое решение и включили его в современный проект. За пять месяцев классическим горнопроходческим способом здесь пройдено 92 метра. Станция на Копылова станет единственной на линии станцией глубокого заложения метротрамвая.
Один из знаковых объектов, который возводится к 400-летию Красноярска — это культурное пространство «Суриков-центр». Готовность здания — 46 процентов. Работы планируется завершить до конца 2027 года. В центре откроются залы, оснащенные современным оборудованием для постоянной и временных экспозиций, лекторий-концертный зал, художественная мастерская, библиотека, рабочая зона для посетителей, фондохранилища. По словам главы Красноярска Сергея Верещагина, в январе 2028 года в центре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 180-летию В. И. Сурикова.
В центре города представители оргкомитета осмотрели объекты культурного наследия, фасады которых подлежат восстановлению, оценили благоустройство в Центральном парке Красноярска, которое ведет компания РУСАЛ. За время реконструкции здесь обустроены новые пешеходные дорожки, скейт-парк, детские площадки, установлены малые архитектурные формы и обновлена часть зеленых насаждений. «Я был в парке год назад и не могу не отметить, что на этом объекте произошли серьезные изменения. Парк преобразился к лучшему, при этом сохранил свою особенную атмосферу», — отметил Александр Новак.
По каждому объекту зампред Правительства РФ дал представителям федеральных министерств ряд поручений. В частности, для модернизации Красноярского ипподрома необходимо в максимально короткие сроки определить источник финансирования и детализировать дорожную карту.
«Основная цель работы — это не само празднование, а обновление города и улучшение качества жизни красноярцев. Все объекты, которые мы сегодня посетили, строятся и реконструируются именно с этой целью. Есть пока вопросы по некоторым проектам, будем искать пути решения, чтобы все запланированные инициативы были своевременно реализованы. Сегодня во время посещения объектов, на мой взгляд, оргкомитетом были приняты правильные эффективные решения, которые обеспечат новый облик города на многие годы», — цитирует Александра Новака пресс-служба правительства Красноярского края.
На заседании оргкомитета в национальном центре «Россия» присутствовали представители госкорпораций. Крупные компании берут на себя ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, строительство гостиничных комплексов, спортивных центров, парков и скверов, благоустройство общественных пространств. Заключено более 11 соглашений на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
«В рамках подготовки 400-летия по 20 мероприятиям на общую сумму более 18 миллиардов рублей работы мы уже завершили. Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к юбилею: национальный центр “Россия”, Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, экологичный транспорт, новые дороги — развитие идет по всем направлениям, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. При этом объектов реконструкции, обновления и модернизации становится все больше. По большинству мы нашли ресурсы на выполнение работ, и уже идет выбор подрядных организаций. Будем вести контроль и на местном уровне, и на уровне федерального оргкомитета. Уверен, что все задачи, которые стоят перед городом и краем, мы выполним», — сказал губернатор Михаил Котюков.
Справка.
В 2028-м году исполняется 400 лет со дня основания Красноярска. Указом президента России Владимира Путина событию присвоен статус федерального уровня.
Кстати.
В ходе рабочей поездки в Красноярский край зампредседателя Правительства России Александр Новак встретился с представителями бизнес-кругов региона. В обсуждении актуальных тем также приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители Минпромторга.
Во время встречи предприниматели, представляющие различные отрасли, смогли задать наиболее важные и волнующие вопросы, получить ответ от представителей профильных ведомств и наметить точки роста на ближайшее будущее. Обсудили, в частности, защиту интеллектуальной собственности, продвижение на маркетплейсах, развитие промышленных территорий, обязательную маркировку товаров в системе «Честный знак» и ее влияние на малый бизнес.