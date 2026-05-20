222 абитуриента смогут поступить на целевые места в Мининском университете

222 целевых места выделены Мининскому университету Правительством РФ. Подача документов пройдет с 20 июня по 25 июля 2026 года. Абитуриенты и их родители смогут выбрать работодателя, к которому выпускник вуза отправится после получения диплома.
Как отметила проректор по науке и организации приемной кампании Эльвира Самерханова, в отличие от обычного приема при целевом обучении каждый абитуриент еще до зачисления выбирает конкретного работодателя.
С 20 июня на портале «Работа в России» можно будет узнать, какие школы и компании Нижегородской области и других регионов ищут будущих сотрудников. По словам Эльвиры Самерхановой, абитуриенты смогут увидеть не только название организации, но и конкретные условия: размер дополнительной стипендии, информацию об оплате жилья и проезда, а также уровень зарплаты после выпуска.
«В 2025 году Мининский университет вошел в ТОП-3 педагогических вузов по выполнению целевой квоты — мы серьезно относимся к этому направлению и помогаем каждому абитуриенту разобраться в процедуре», — добавила проректор.
Больше всего целевых квот в 2026 году Мининскому университету выделено на педагогическое образование, при этом их число увеличилось по сравнению с прошлым годом. География заказчиков не ограничивается Нижегородской областью: среди работодателей представлены организации Владимирской, Костромской, Рязанской, Свердловской областей и Республики Ингушетия.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что студент-целевик получает бесплатное обучение, государственную стипендию при успешной сдаче сессии, а также дополнительные выплаты от работодателя — ежемесячную надбавку, оплату проезда, компенсацию питания или проживания в общежитии.
«Главное — гарантированное рабочее место после выпуска с известной заранее зарплатой и возможность проходить практику с первого курса», — отметил ректор.
Процедура поступления проста и прозрачна. Абитуриент подает заявление в вуз через портал «Госуслуги» и подтверждает намерение обучаться по целевому направлению, после чего на портале «Работа в России» выбирает конкретного работодателя. Конкурс на целевую квоту может быть только один и должен соответствовать сделанному выбору. Для участия в конкурсе необходимо подать согласие на зачисление через «Госуслуги» не позднее 12:00 (мск) 1 августа, а в случае зачисления заключить договор с работодателем до начала учебного года.
