222 абитуриента смогут поступить на целевые места в Мининском университете

Процедура поступления проста и прозрачна. Абитуриент подает заявление в вуз через портал «Госуслуги» и подтверждает намерение обучаться по целевому направлению, после чего на портале «Работа в России» выбирает конкретного работодателя. Конкурс на целевую квоту может быть только один и должен соответствовать сделанному выбору. Для участия в конкурсе необходимо подать согласие на зачисление через «Госуслуги» не позднее 12:00 (мск) 1 августа, а в случае зачисления заключить договор с работодателем до начала учебного года.