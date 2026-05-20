Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский янтарный комбинат представил украшения в Китае

Изделия показывают на выставке в Харбине.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский янтарный комбинат представил новые коллекции украшений на Х Российско-Китайской выставке в экспо-центре в Харбине. Как рассказали в пресс-службе комбината, премьерой стали изделия с регилином — ювелирной сеткой, внутри которой камушки свободно перемещаются.

Также посетителям показывают уникальные броши и алмазную огранку янтаря, а также украшения, где самоцвет сочетается с мехом и поталью.

Калининградские специалисты называют Китай одним из наиболее перспективных направлений для развития экспорта янтаря. Там балтийские камушки ценят за высокое качество и натуральное происхождение.

После открытия первого специализированного янтарного магазина в Шэньчжэне уже ведутся переговоры о запуске новых площадок в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.