В Иркутске за год благоустроят 7 общественных пространств

Семь общественных пространств благоустроят в этом году в Иркутске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации столицы Приангарья.
По словам заместителя начальника департамента городской среды мэрии Алены Шубиной, работы проведут в парке отдыха «Караси», в сквере в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы, на экотропе на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань», в «Сквере Будущего» и сквере имени Ю. А. Ножикова, Каштаковской роще, а также возле здания культурного центра Александра Вампилова.
Например, в парке «Караси» уложат деревянный настил с пешеходным ограждением, а дорожки вымостят тротуарной плиткой. Также там оборудуют зоны для кормления уток, планируют смонтировать детский игровой комплекс, арки с подсветкой, скамейки и урны.
Шубина отметила, что на всех общественных пространствах подрядчики уже приступили к выполнению работ. Завершить их планируют до 1 октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.