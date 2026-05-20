В Перми стартовал сезон работы студенческих отрядов

В Прикамье насчитывается более 160 студенческих отрядов, летом 2025 года в их состав вошли свыше пяти тысяч человек. В 2026-м более 3,5 тысячи студентов и школьников края получат официальную работу на объектах регионального, окружного и всероссийского масштаба — от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть останется в Пермском крае. Кроме того, в семнадцати городах и районах региона 800 парней и девушек займутся благоустройством территории, оказанием услуг в сфере социальной защиты. А проект «Трудовой отряд главы» объединил более трех тысяч подростков.