В Перми стартовал сезон работы студенческих отрядов

В середине мая отряды студентов пермских вузов и техникумов начали разъезжаться по всей стране. Молодежь задействуют на стройках, в медучреждениях, сельском хозяйстве, детских лагерях и в других сферах — там, где требуются рабочие руки.
Так, два отряда будут трудиться на объекте атомной отрасли в Челябинской области. Еще несколько групп примут участие в проекте «Парма» в больницах и поликлиниках Перми и Березников. Их привлекут в качестве медсестер, санитаров, фельдшеров, лаборантов и массажистов. Кроме пермяков на подмогу врачам приедут студенты из Беларуси и Кыргызстана.
— В студенческих отрядах ребята делают первые серьезные шаги во взрослой жизни, — говорит руководитель агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина. — Важно, что они трудоустраиваются не поодиночке — рядом всегда есть наставники и друзья. Все это помогает быстрее адаптироваться, учит ответственности, коммуникации в коллективе. Для многих такая форма занятости — профессиональный старт, возможность познакомиться с потенциальными работодателями, приобрести практический опыт и полезные связи.
В Прикамье насчитывается более 160 студенческих отрядов, летом 2025 года в их состав вошли свыше пяти тысяч человек. В 2026-м более 3,5 тысячи студентов и школьников края получат официальную работу на объектах регионального, окружного и всероссийского масштаба — от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть останется в Пермском крае. Кроме того, в семнадцати городах и районах региона 800 парней и девушек займутся благоустройством территории, оказанием услуг в сфере социальной защиты. А проект «Трудовой отряд главы» объединил более трех тысяч подростков.
Прямая речь.
Алексей Блюмин, руководитель студенческих отрядов Пермского края:
— Мы круглогодично готовим не просто рабочие кадры, а профессионалов, которые действуют сплоченной командой. Совместная деятельность учит ценить вклад каждого в общее дело и укрепляет чувство сопричастности.