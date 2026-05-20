Александру Глискову продлили домашний арест

Сегодня Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде домашнего ареста осужденному по делу о взятке известному политику и адвокату Александру Глискову.
Об этом ходатайствовало следствие, аргументируя тем, что не успело во всем разобраться и нужно еще время. В итоге суд продлил домашний арест Глискову на 1 месяц и 19 дней, то есть до 13 июля.
«Судья посчитала, что ничего с момента избрания домашнего ареста не поменялось, а следствию нужно еще время. Хотя защита возражала, 3 месяца для следствия достаточно для исправления ошибок, свидетели все допрошены на следствии и в суде, нет никаких оснований человека третий год держать взаперти. Решение о продлении домашнего ареста будет обязательно обжаловано в краевой суд», — сообщили в соцсетях соратники Глискова.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие полагало, что в 2017 году он, будучи депутатом ЗС и используя свои должностные полномочия, получил 1 млн рублей за прекращение критики «КрайДЭО», занимавшейся дорожным ремонтом.
Сам Глисков всё отрицал и называл свое дело политическим. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В феврале 2026 года краевой суд отменил приговор и вернул дело прокурору, а Глискова немедленно освободили из-под стражи, применив к нему до 24 мая 2026 года меру пресечения в виде домашнего ареста.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.