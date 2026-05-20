Алиментщик из Гусева ушел на СВО для погашения долга перед дочерью

Долг по алиментам перед дочерью превысил 1 млн рублей.

В Гусеве неплательщик алиментов подписал контракт с Министерством обороны для погашения долга перед дочерью. В марте он убыл в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд обязал гражданина ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери 2012 года рождения. Несмотря на решение суда и возбуждение исполнительного производства, мужчина уклонялся от несения родительских обязанностей. Он не работал и не предпринимал попыток к трудоустройству.

За неуплату средств на содержание несовершеннолетней дочери приставы привлекли жителя Гусева к административной ответственности. Это побудило мужчину устроиться на работу, однако его «трудовой путь длился недолго», и отчисления ребенку снова прекратились.

Следующей мерой воздействия стало возбуждение уголовного дела. Мужчина опять начал работать, но вскоре перестал. Долг по алиментам перед дочерью превысил 1 млн рублей.

Судебные приставы разъяснили алиментщику, что если у него не будет постоянного источника дохода, последует повторное привлечение к уголовной ответственности, а алиментная задолженность сохраниться и после совершеннолетия дочери.

В итоге неплательщик алиментов принял решение подписать контракт с Минобороны. В марте 2026 года он убыл в зону СВО. Сейчас он погасил часть задолженности — 820 тыс. рублей. Кроме того, из доходов должника ежемесячно удерживаются текущие алименты. Как отмечает пресс-служба, это стало «хорошей поддержкой для матери девочки, которой больше не приходится содержать ребенка самостоятельно».