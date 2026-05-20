Проект реконструкции участка дороги Афонино — Никульское прошел госэкспертизу

Напомним, в начале апреля документация подготовительного этапа всего проекта также успешно прошла экспертизу. Строительство магистрали запланировано в три очереди. Первая пройдет от трассы М-7 в Кстовском районе до набережной Гребного канала и обойдется примерно в 32,9 миллиарда рублей. Вторая очередь потребует почти 129 миллиардов, а третья, включающая мост через Волгу из Подновья на Бор, оценивается в 41,9 миллиарда. Общая стоимость всего Восточного обхода превысит 203 миллиарда рублей. Концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию дороги рассчитывают подписать уже в этом году.