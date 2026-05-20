В Хабаровском крае мужчину осудили почти на 6 лет за связь с Украиной

В Хабаровском крае вступил в силу приговор Хабаровского краевого суда в отношении жителя города Вяземский, осуждённого по статье 275.1 УК РФ, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что в ноябре 2024 года мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и, как утверждается, согласился на конфиденциальное сотрудничество.
Следствие считает, что в рамках этого взаимодействия он получал задания, связанные со сбором информации о гражданах России, сотрудниках правоохранительных органов, а также объектах гражданской и военной инфраструктуры, а также с проведением информационно-психологических акций.
Уголовное дело расследовали следователи УФСБ России по Хабаровскому краю.
Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Решение вступило в законную силу.