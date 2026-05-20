Хабаровская пенсионерка слетала во Владивосток и Москву, чтобы передать свои деньги мошенникам

64-летнюю жительницу Индустриального района запугали телефонные аферисты: говорили, что от ее имени якобы осуществляются переводы для финансирования незаконной деятельности. Предложили «выход»: тайно задекларировать все сбережения. В Хабаровске пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч. Потом слетала во Владивосток, где перевела еще около 1 млн 400 тысяч. Дальше — в Москву, где отдала курьеру 150 тысяч. Ждала, что деньги вернут. Теперь возбуждено уголовное дело.