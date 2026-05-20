Хабаровская пенсионерка облетела полстраны, чтобы перевести мошенникам 1,7 миллиона рублей

В Хабаровске 64-летняя жительница Индустриального района стала жертвой изощрённой мошеннической схемы. Женщина совершила перелёты в два города и лишилась одного миллиона семисот тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1. Она рассказала, что с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб. Звонившие заявили, что от её имени якобы переводят деньги для финансирования незаконной деятельности. Женщину запугали уголовной ответственностью, обыском и изъятием имущества.
Чтобы избежать последствий, мошенники убедили хабаровчанку задекларировать все сбережения. Главное условие — полная конфиденциальность и тайна от близких. Под психологическим давлением пенсионерка выполнила все указания. Сначала через банкомат в торговом центре Хабаровска она перевела 180 тысяч рублей. Затем вылетела во Владивосток, где отправила злоумышленникам ещё около одного миллиона четырёхсот тысяч рублей. Последним пунктом маршрута стала Москва — там женщина передала курьеру 150 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила один миллион семьсот тысяч рублей. Аферисты заверили потерпевшую, что процесс займёт несколько недель. Вернувшись в Хабаровск, женщина ждала возврата денег, но поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с запугиваниями, не запрашивают данные карт и пароли, не требуют переводить деньги на неизвестные счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru