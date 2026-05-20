Нижегородцы смогут получить персонализированную вакцину от колоректального рака

Для этого нужно подать заявку на специальном портале.

Источник: Время

Жители Нижегородской области могут подать заявку на персонализированную терапевтическую вакцину «Онкопепт» от колоректального рака на специальном портале Онкопепт.рф. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

«Пациент должен пройти минимум две линии противоопухолевой лекарственной терапии. Решение о целесообразности применения персонализированной онковакцины принимается консилиумом онкологов после анализа истории болезни пациента и оценки риска и пользы применения вакцины», — говорится в сообщении.

Отслеживать статус заявки можно через цифровой реестр на том же портале.

Ранее сообщалось, что ФАС заинтересовалась ценой на препарат «Эдарби» производства «Нижфарма».