Нижегородцы смогут получить персонализированную вакцину от колоректального рака

Жители Нижегородской области могут подать заявку на персонализированную терапевтическую вакцину «Онкопепт» от колоректального рака на специальном портале Онкопепт.рф. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
«Пациент должен пройти минимум две линии противоопухолевой лекарственной терапии. Решение о целесообразности применения персонализированной онковакцины принимается консилиумом онкологов после анализа истории болезни пациента и оценки риска и пользы применения вакцины», — говорится в сообщении.
Отслеживать статус заявки можно через цифровой реестр на том же портале.
