СМИ: на Украине прошли обыски в трех управлениях Нацполиции

Издание «Политика страны» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко* сообщает, что несколько высокопоставленных чиновников были задержаны по подозрению в получении взяток. По его данным, обвинения по статье о получении неправомерной выгоды предъявлены помощнику заместителя министра внутренних дел В. Воробью (помощник замглавы МВД Василия Тетери), начальнику полиции Ивано-Франковской области Безпалько и его заместителю Яцюку, первому замглавы полиции Тернопольской области Ткачику, а также заместителю начальника полиции Житомирской области Гулеватому.