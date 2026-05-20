СМИ: на Украине прошли обыски в трех управлениях Нацполиции

В ведомственных подразделениях Национальной полиции Украины начались масштабные следственные действия. Как подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» в самом ведомстве, правоохранительные органы провели обыски в главных управлениях Нацполиции трех областей — Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской. Полицейское руководство заявило, что оказывает максимальное содействие проведению оперативных мероприятий.
Издание «Политика страны» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко* сообщает, что несколько высокопоставленных чиновников были задержаны по подозрению в получении взяток. По его данным, обвинения по статье о получении неправомерной выгоды предъявлены помощнику заместителя министра внутренних дел В. Воробью (помощник замглавы МВД Василия Тетери), начальнику полиции Ивано-Франковской области Безпалько и его заместителю Яцюку, первому замглавы полиции Тернопольской области Ткачику, а также заместителю начальника полиции Житомирской области Гулеватому.
Телеграм-канал SHOT описывает происходящее как антикоррупционную спецоперацию СБУ. По информации канала, руководитель Национальной полиции Украины Иван Выговский написал заявление об увольнении.
Однако в Нацполиции информацию об уходе своего руководителя оперативно опровергли. Пресс-секретарь ведомства Юлия Гирдвилис официально заявила, что Иван Выговский не подавал рапорт об отставке, находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.