В Томске открыли цех по производству мясной продукции

У цеха есть собственное животноводческое хозяйство в Шегарском районе, где на откорме содержится большое поголовье крупного рогатого скота. В ближайших планах — построить современный убойный пункт, чтобы организовать полный цикл производства — от откорма и забоя до выпуска готовой продукции и реализации на собственных торговых территориях. Такой подход позволит отслеживать происхождение каждой партии мяса и гарантирует для потребителей надежный контроль качества.