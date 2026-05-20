В Томске открыли цех по производству мясной продукции

Современный цех по производству мясной продукции открылся на предприятии «Торговый дом “Мясная держава”» в Томске с помощью господдержки. Ее оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
У цеха есть собственное животноводческое хозяйство в Шегарском районе, где на откорме содержится большое поголовье крупного рогатого скота. В ближайших планах — построить современный убойный пункт, чтобы организовать полный цикл производства — от откорма и забоя до выпуска готовой продукции и реализации на собственных торговых территориях. Такой подход позволит отслеживать происхождение каждой партии мяса и гарантирует для потребителей надежный контроль качества.
Цех оснащен современным холодильным оборудованием, способным одновременно принять до 20 тонн мяса. Активно отлаживается производство сыровяленых колбас и вакуумированного мяса: конины, говядины и баранины. Также на предприятии возвели дополнительные помещения, где в ближайшее время планируется провести отделку и открыть фермерский рынок, беляшную и ресторан. Основой ассортимента станет натуральная мясная продукция цеха.
«Реализация проекта позволит разнообразить ассортимент для жителей и гостей города и популяризировать самобытную сибирскую кухню. Не исключаю, что данный бизнес-проект в будущем станет настоящей точкой притяжения для любителей гастрономического туризма», — отметила директор агентства инвестиционного развития региона Ольга Нужная.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.