В Забайкалье откроют лабораторию молекулярной генетики

Лабораторию молекулярной генетики откроют в строящемся в Забайкальском крае при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» межвузовском кампусе «Даурия», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В новом пространстве можно будет проводить полный цикл геномных исследований. Например, специалисты смогут извлекать ДНК из представленного биоматериала, расшифровывать состав молекул, заниматься компьютерной обработки данных.
«Создание в кампусе лаборатории молекулярной генетики для проведения полногеномных исследований станет важным шагом в развитии биомедицинских технологий в регионе. Она будет обеспечивать полный цикл исследований, что позволит внедрять методы персонализированной медицины с учетом индивидуальных генетических особенностей пациентов, повышать точность диагностики наследственных заболеваний, разрабатывать персонализированные схемы профилактики и лечения и, что немаловажно, участвовать в международных геномных проектах и расширять возможности для сотрудничества с ведущими исследовательскими центрами», — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики научно-исследовательского института Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА) Светлана Романюк.
Уточним, что ЧГМА является резидентом «Даурии». Сам кампус, в свою очередь, рассчитан на 5 тысяч мест. Он станет площадкой для объединения студентов и аспирантов ведущих вузов региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.