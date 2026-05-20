В Заксобрание Красноярского края поступил годовой отчет об исполнении бюджета региона

В правительстве Красноярского края прошло рассмотрение отчета об исполнении регионального бюджета за 2025 год. Проект закона поступил в Законодательное собрание края. Основной финансовый результат: сохранение устойчивости финансовой системы и сбалансированности бюджета. По итогам прошлого года доходы краевой казны составили 459,4 миллиарда рублей, из которых собственные доходы региона — 416,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом, учитывая средства федеральной поддержки, рост составил более 30 миллиардов рублей. Благодаря в целом благоприятной для края ситуации на сырьевых и валютных рынках, а также увеличению поступлений по отдельным налогам была обеспечена стабильность доходной базы. Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 411,8 миллиарда рублей, это на 24 миллиарда рублей выше уровня 2024 года. Основными источниками стали: налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добычу полезных ископаемых, а также доходы от размещения бюджетных средств на банковских депозитах. Расходная часть регионального бюджета составила 497,6 миллиарда рублей. Основные направления расходов — выполнение нацпроектов, оказание социальной помощи жителям, развитие инфраструктуры и территорий региона. Итоговый годовой отчет будет представлен на публичных слушаниях с участием краевых парламентариев, органов местного самоуправления и общественности. Затем проект закона вынесут на рассмотрение сессии Законодательного собрания края.