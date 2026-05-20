ДУМ РТ утвердило положения о строительстве мечетей и молельных комнат

На заседании Пленума ДУМ РТ в Болгаре было принято два документа — «Положение о требованиях и рекомендациях при строительстве и ремонте мечетей в Республике Татарстан» и «Положение о размещении и использовании молельных комнат в Республике Татарстан».

Источник: ИА Татар-информ

В положении о мечетях устанавливаются единые требования и рекомендации для возведения и ремонта мечетей в составе ДУМ РТ на территории Республики Татарстан, в том числе требования к внешнему виду и внутреннему убранству, рекомендуемые нормы проектирования и порядок согласования проектных решений. В разработке и обсуждении документа участвовали эксперты ДУМ РТ: специалисты фонда «Вакф РТ», юристы, а также архитекторы, представители органов власти и строительной отрасли.

Положение о молельных комнатах должно упорядочить их создание и эксплуатацию.

«Так, молельная комната предназначена исключительно для совершения молитвы (намаза) в соответствии с нормами Ислама; не допустимо проведение в молельных комнатах пятничных и праздничных намазов, а также хранение, размещение и распространение религиозной литературы и пр.», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

Отмечается, что оба документа разработаны «в соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом “О свободе совести и о религиозных объединениях”, а также с Конституцией и законодательством Республики Татарстан, Уставом ДУМ РТ, нормами Ислама и с учётом многовековых татаро-мусульманских традиций».

