ДУМ РТ утвердило положения о строительстве мечетей и молельных комнат

В положении о мечетях устанавливаются единые требования и рекомендации для возведения и ремонта мечетей в составе ДУМ РТ на территории Республики Татарстан, в том числе требования к внешнему виду и внутреннему убранству, рекомендуемые нормы проектирования и порядок согласования проектных решений. В разработке и обсуждении документа участвовали эксперты ДУМ РТ: специалисты фонда «Вакф РТ», юристы, а также архитекторы, представители органов власти и строительной отрасли.
Положение о молельных комнатах должно упорядочить их создание и эксплуатацию.
«Так, молельная комната предназначена исключительно для совершения молитвы (намаза) в соответствии с нормами Ислама; не допустимо проведение в молельных комнатах пятничных и праздничных намазов, а также хранение, размещение и распространение религиозной литературы и пр.», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.
Отмечается, что оба документа разработаны «в соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом “О свободе совести и о религиозных объединениях”, а также с Конституцией и законодательством Республики Татарстан, Уставом ДУМ РТ, нормами Ислама и с учётом многовековых татаро-мусульманских традиций».