Актриса Самбурская засудила экс-участника дуэта Nemagia из Кемерова

Суд взыскал с блогера 3 млн рублей за видео, порочащее честь и достоинство артистки.

Источник: Комсомольская правда

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская засудила блогера из Кемерова, бывшего участника дуэта Nemagia. Об этом рассказали в издании vse42.ru.

Как выяснил сайт, изучив картотеку дел, на блогера подала актриса Анастасия Терехова. Она более известна как Настасья Самбурская. Ответчиком стал уроженец Кемерова Алексей Псковитин. В прошлом он входил в дуэт Nemagia, публиковавший сатирические видео.

Решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации вынесли во вторник, 19 мая. Ранее в судах сообщили, что неизвестная звезда «Универа» подала иск на блогера из-за видео. Информация в нем не соответствовала действительности и порочила честь актрисы. С ответчика взыскали 3 миллиона рублей компенсации.

О каком именно ролике идет речь, не уточняется. В 2019 году дуэт Nemagia распался. В 2023 году YouTube заблокировал все каналы проекта. Сейчас Псковитин ведет личные страницы в соцсетях и стримы. Судя по странице во «ВКонтакте», он живет в Калининграде.

