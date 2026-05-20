Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 муниципальных и одну государственную школу перевели на дистант в Кстове

Это связано с введением режима повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА.

18 муниципальных школ и одну государственную школу перевели на дистанционный формат обучения в Кстовском районе. Это связано с введением режима повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

«Это превентивная мера, направленная исключительно на обеспечение безопасности наших детей и сотрудников образовательных учреждений. Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода», — уточнил министр.

Он также призвал относиться к таким мерам с пониманием и сохранять спокойствие.

Напомним, что сегодня, 20 мая, ночью над Россией отразили атаку 273 вражеских беспилотников. Над Нижегородской областью было сбито 30 БПЛА. В связи с повышенной угрозой в школах Кстовского района ввели дистанционный формат обучения. Родителям также порекомендовали не отправлять детей в детсады.

По словам губернатора Глеба Никитина, в Кстовском районе два промышленных объекта загорелись после падения обломков дронов. Также муниципальные объекты и жилые дома не пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше