18 муниципальных и одну государственную школу перевели на дистант в Кстове

18 муниципальных школ и одну государственную школу перевели на дистанционный формат обучения в Кстовском районе. Это связано с введением режима повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
«Это превентивная мера, направленная исключительно на обеспечение безопасности наших детей и сотрудников образовательных учреждений. Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода», — уточнил министр.
Он также призвал относиться к таким мерам с пониманием и сохранять спокойствие.
Напомним, что сегодня, 20 мая, ночью над Россией отразили атаку 273 вражеских беспилотников. Над Нижегородской областью было сбито 30 БПЛА. В связи с повышенной угрозой в школах Кстовского района ввели дистанционный формат обучения. Родителям также порекомендовали не отправлять детей в детсады.
По словам губернатора Глеба Никитина, в Кстовском районе два промышленных объекта загорелись после падения обломков дронов. Также муниципальные объекты и жилые дома не пострадали.