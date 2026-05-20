В Алтайском крае ликвидировали 3 несанкционированные свалки

Специалисты вывезли строительный мусор и золошлаковые отходы.

Три несанкционированные свалки ликвидировали в Алтайском крае. Такие действия отвечают задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Работы провели на территории села Кулунда недалеко от земельных участков на улицах Пушкина и Рассветная. Там с двух захламленных территорий специалисты вывезли строительный мусор и золошлаковые отходы. Площадь каждой из свалок составляла около 40 квадратных метров. Еще одна находилась в Барнауле на Канатном проезде.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.