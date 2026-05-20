Возле поселка Раздольного на Камчатке начался ремонт дороги

Работы проходят на участке трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

Ремонт участка дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково возле поселка Раздольного на Камчатке начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба аппарата губернатора и правительства края.

«Подрядная организация приступила к асфальтированию участка автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково на участке 37−39-го километра. Там выполнялись работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент подрядчики уже подвозят асфальтобетон и укладывают его. Остались небольшие объемы по фрезеровке в начале и в конце участка. В ближайшее время подрядчик закончит выполнять все работы по асфальтированию», — отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Александр Сафонов.

Участок прилегает к перекрестку с дорогой, на которой в прошлые годы вместо гравия уложили асфальт. Поселок Раздольный является одним из ключевых населенных пунктов края для обеспечения региона местной сельскохозяйственной продукцией.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.