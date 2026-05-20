Возле поселка Раздольного на Камчатке начался ремонт дороги

«Подрядная организация приступила к асфальтированию участка автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково на участке 37−39-го километра. Там выполнялись работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент подрядчики уже подвозят асфальтобетон и укладывают его. Остались небольшие объемы по фрезеровке в начале и в конце участка. В ближайшее время подрядчик закончит выполнять все работы по асфальтированию», — отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Александр Сафонов.