Татышев-парк пополнится 1000 деревьев

Специалисты лесного хозяйства красноярского Татышев-парка приступили к ежегодным работам по восстановлению яблоневого сада.
В течение мая там появится 200 саженцев груш сортов Кафедральная, Лада, Радужная и другие, а также 800 яблонь: Антей, Богатырь, Алтайское румяное, Юнга, Заветное, Феникс Алтайский и прочие. На сегодняшний день уже высадили 400 зеленых насаждений.
После посадки деревья нуждаются в регулярном поливе: в первые дни одному саженцу требуется около 50 литров воды, особенно в теплую погоду. Правильный режим крайне важен, поскольку молодые деревья особенно чувствительны как к недостатку влаги, так и к ее избытку.
В мэрии отметили, что яблоневый сад ежегодно пополняется новыми деревьями: «Специалисты рассчитали оптимальную норму — 1000 саженцев в год, и эта цифра остается неизменной уже третий сезон. Сегодня территория сада насчитывает впечатляющую коллекцию из более 12 000 яблонь. Особую ценность коллекции придает то, что все сорта отличаются высокой зимостойкостью и прекрасной способностью к восстановлению после неблагоприятных погодных условий».
Напомним, яблоневый сад в Татышев-парке заложили в 2004 году по инициативе тогдашнего мэра Красноярска Петра Пимашкова, который задумал создать лучший сад «если не в России, то от Урала и до Дальнего Востока». У сада есть необычная особенность: часть яблонь высажена так, что образует надпись «ПЕТР». С земли ее не разглядеть, но с воздуха она хорошо различима.
Гостям парка напоминают, что к природной достопримечательности нужно относиться бережно: во время фотосессий и в период сбора урожая нельзя трясти деревья, забираться на них и гнуть ветви. Насладиться плодами можно будет в августе, когда они полностью созреют.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.