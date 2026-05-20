Татышев-парк пополнится 1000 деревьев

Напомним, яблоневый сад в Татышев-парке заложили в 2004 году по инициативе тогдашнего мэра Красноярска Петра Пимашкова, который задумал создать лучший сад «если не в России, то от Урала и до Дальнего Востока». У сада есть необычная особенность: часть яблонь высажена так, что образует надпись «ПЕТР». С земли ее не разглядеть, но с воздуха она хорошо различима.