Михаил Пучков разъяснил ситуацию с удаленкой в нижегородских школах

Данная мера предосторожности, по словам главы Минобра региона, предпринята исключительно для гарантии безопасности детей и персонала образовательных учреждений.

Вследствие ночной атаки беспилотников и установления режима повышенной готовности в Кстовском районе Нижнего Новгорода, городская администрация приняла решение перевести 18 муниципальных школ на удаленный формат обучения. Ситуацию подробно разъяснил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков.

Министерство образования также перевело одну государственную школу, находящуюся в этом районе, на данный режим. Данная мера предосторожности предпринята исключительно для гарантии безопасности детей и персонала образовательных учреждений.

Власти сообщили, что контролируют ситуацию и находятся в постоянном контакте с департаментом образования Нижнего Новгорода.

Просим отнестись к происходящему с пониманием и сохранять спокойствие. Берегите себя и своих близких. Мы, в свою очередь, предпринимаем все необходимые шаги для поддержания порядка и продолжения образовательного процесса.

Напомним, что жилые дома не были повреждены из-за атаки БПЛА на Нижний Новгород.

