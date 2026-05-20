В Магаданском центре охраны материнства и детства заработала новая техника

Медицинская терморегулирующая система «ГИПОТЕРМ-Нео» заработала в Магаданском областном центре охраны материнства и детства. Техника поступила в том числе при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Это оборудование объединяет в себе функции контролируемого охлаждения и безопасного согревания. «ГИПОТЕРМ-Нео» позволяет отказаться от традиционных методов — использования искусственного льда для охлаждения или только медикаментозных методов согревания, значительно снижая трудоемкость процесса, повышая эффективность лечения и экономя время врачей. Это один из ключевых вспомогательных методов в клиническом лечении тяжелобольных пациентов, особенно новорожденных и детей раннего возраста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.