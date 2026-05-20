В Красноярске последние звонки прозвучат 26 мая

Самой многочисленной по числу 11-классников станет школа № 150, а самой малочисленной — мининская школа.

Источник: Krasnoyarskmedia

26 мая в школах Красноярска пройдут торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. В этом году школу заканчивают почти 6 тыс. 11-классников и более 13 тыс. 9-классников.

По данным управления образования, самой многочисленной по числу 11-классников станет школа № 150 (300 выпускников), а самой малочисленной — мининская школа (8 выпускников).

Праздник начнётся с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. В программе — выступления родителей, творческие номера школьников и напутственные слова педагогов. Линейки пройдут как в актовых залах, так и на школьных дворах.

После выпускников ждёт основной этап ЕГЭ, который стартует 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии.

Вручение аттестатов запланировано на 27 июня.