Белорус пожаловался мэру Минска, что машину, на которой он редко, но ездит, признали автохламом — что было дальше

Житель Минска пожаловался председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву, что его машину признали автохламом, пишет «Мiнская праўда».
К мэру на личный прием пришел житель одного из домов по улице Семеняко. Автолюбитель получил извещение о том, что его автомобиль признали неэксплуатируемым. Мужчина отметил, что он получил соответствующее извещение, как владелец авто, но при этом он все же периодически ездит на этой машине. И также подчеркнул, что его 36-летнее авто не так давно прошло техосмотр. Мэр Минска заявил об отмене первого решения.
— По итогам повторного осмотра ваш транспорт признан эксплуатируемым. Тем самым прежнее извещение автоматически стало недействительным, — ответил Кухарев минчанину.
А другой минчанин пришел к мэру Минска из-за замены памятника на могиле его отца и сестры.
