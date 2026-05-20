Белорус пожаловался мэру Минска, что машину, на которой он редко, но ездит, признали автохламом — что было дальше

К мэру на личный прием пришел житель одного из домов по улице Семеняко. Автолюбитель получил извещение о том, что его автомобиль признали неэксплуатируемым. Мужчина отметил, что он получил соответствующее извещение, как владелец авто, но при этом он все же периодически ездит на этой машине. И также подчеркнул, что его 36-летнее авто не так давно прошло техосмотр. Мэр Минска заявил об отмене первого решения.