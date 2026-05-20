Климатологи сказали про аномальную жару, наводнения и масштабные пожары летом 2026 — что ждать белорусам

Климатологи предупредили про аномальную жару, потопы и риск пожаров летом 2026.

Источник: Комсомольская правда

Климатологи группы World Weather Attribution дали долгосрочный прогноз на лето 2026 года, сообщает mir24.tv.

Эксперты считают, что 2026 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Причиной аномальной жары послужит природное явление Эль-Ниньо, а также глобальное потепление, в целом. При этом синоптики говорят о высокой вероятности того, что 2026 год окажется теплее жаркого 2024 года на 0,06 градуса.

— Пока периоды жары временно смягчает холодное течение Ла-Нинья, но температура воды уже приближается к максимуму, — сказано в прогнозе.

Климатологи замечают, что средние показатели прошлых лет по температурам уже выше более чем в два раза, и ситуация будет только ухудшаться.

— Летом 2026 года на планете ожидаются масштабные лесные пожары, сильные наводнения, засухи в одних регионах и разрушительные ливни в других, — прокомментировали специалисты.

При этом последствия климатических изменений уже сейчас наблюдаются в мире. Например, в Индии температуры уже поднимались до +46 градусов в 2026 году. В Северной Америке сейчас полыхают леса, а на другом континенте, в Чили и Аргентине, каждую минуту сгорают свыше 10 гектаров территорий. Также и в Японии из-за пожаров властями ведутся эвакуации жителей. Есть серьезная угроза для тропических лесов Амазонии, Океании и Юго-Восточной Азии.

При этом из-за перегрева атмосферы идет накопление влаги. И там, где раньше были засухи, теперь выпадают мощные ливни и случаются шторма. Например, в Испании спустя нескольких продолжительных лет засухи в январе и феврале прошли самые сильные дожди за всю историю наблюдений.

Тем временем белорусов Белгидромет предупредил о жаре до +30 уже в мае.

