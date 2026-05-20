Вернул имя. Бугорок на зубе помог эксперту опознать мёртвую девушку

Мы привыкли к быстрым развязкам в детективных сериалах: герой нажимает кнопку — и компьютер за секунду находит преступника. В реальной жизни всё иначе. Здесь победу часто одерживают опыт, скрупулезность и профессиональный кругозор. За этими словами стоит колоссальный труд, который обычно остаётся в тени громких расследований. Но именно с этой незаметной работы часто начинается путь к восстановлению справедливости. Главный эксперт группы идентификации неопознанных лиц отдела специальных экспертиз № 2 экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Николай Пухарев рассказал о том, как небольшая деталь помогла установить личность погибшей.
Находка завела в тупик.
В Частинском муниципальном округе, возле деревни Мало-Байдино, в водах Камы обнаружили тело неизвестной женщины. Материалы поступили в работу к Николаю. И сразу стало ясно: лёгкой идентификации не выйдет.
«Труп был неузнаваем: тело долгое время пребывало в воде, а кисти рук — главный “паспорт” человека в криминалистике — сильно повреждены. Гнилостные процессы зашли очень далеко: кожа превратилась в жировоск. Это когда ткани становятся мягкими и хрупкими, — объясняет майор полиции Пухарев. — Эпидермис, на котором имеются папиллярные линии, образующие отпечатки, отсутствовал полностью, и работать приходилось просто на грани возможностей криминалистической техники. Но отпечатки получить мне всё же удалось».
Когда «пальчики» проверили по всем учётам и базам данных, ответ пришёл неутешительный: совпадений нет.
Задачка со звёздочкой.
Казалось, расследование зашло в тупик. В этот момент другой специалист и написал бы заключение о невозможности провести идентификацию, но Николай сдаваться не привык. Сработало то, что в отчётах не прописывается: профессиональная эрудиция и феноменальная способность замечать то, мимо чего проходят остальные.
«При осмотре головы я обратил внимание на то, что на зубах погибшей сохранились брекеты, а на одном из зубов — едва заметная, редкая анатомическая особенность: бугорок Карабелли (небольшое возвышение на поверхности зуба, встречающееся очень редко), — объясняет Николай. — В этот момент я словно стал стоматологом-криминалистом, вспомнил всё, что учил когда-то».
Брекеты — это не просто стоматологическая конструкция, это улика со своей биографией: конкретная партия, конкретный поставщик, а за ним — конкретный врач в конкретной клинике. Николай связался с профессионалом, врачом стоматологом-терапевтом отделения МСЧ МВД России по Пермскому краю Еленой Кутумат. Её стаж работы — более 20 лет. Вместе они выяснили происхождение брекет-системы погибшей женщины. Дальше началась ювелирная работа. Это был момент истины. Произошло то, что в судебной медицине и криминалистике случается нечасто: совпадение по редчайшему признаку — тому самому бугорку Карабелли. Это всё равно что найти два одинаковых отпечатка пальца, но в той области, где базы данных просто не существуют.
Благодарность от оперов.
«Вся информация была передана коллегам из отделения уголовного розыска. Реакция оперативников оказалась куда красноречивее любых оценок: “Ты выполнил всю работу за нас!” Это признание из уст тех, кто стоит на переднем крае борьбы с преступностью, дорогого стоит», — признался майор Пухарев.
Сотрудники полиции связались с лечащим врачом, который сообщил имя пациентки. Совпадение на поверхности зуба обнаруженного в воде тела и слепков, которые удалось получить в клинике, где устанавливала брекеты погибшая, стало единственным и неопровержимым доказательством в деле идентификации личности неопознанного трупа. Безликая находка въедливого эксперта раскрыла трагедию: погибшую девушку всё это время безуспешно искал убитый горем отец.
Эта история о том, насколько в работе могут быть важны детали, а настоящий эксперт сегодня — это аналитик с междисциплинарным мышлением, способный объединить экспертизу и оперативную смекалку. Благодаря наблюдательности и въедливости главного эксперта Пухарева в деле были расставлены все точки. Николай не просто установил личность. Он вернул погибшей имя, а её отцу — пусть горькую, но истину и право проститься со своим ребёнком.