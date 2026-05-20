Вернул имя. Бугорок на зубе помог эксперту опознать мёртвую девушку

Брекеты — это не просто стоматологическая конструкция, это улика со своей биографией: конкретная партия, конкретный поставщик, а за ним — конкретный врач в конкретной клинике. Николай связался с профессионалом, врачом стоматологом-терапевтом отделения МСЧ МВД России по Пермскому краю Еленой Кутумат. Её стаж работы — более 20 лет. Вместе они выяснили происхождение брекет-системы погибшей женщины. Дальше началась ювелирная работа. Это был момент истины. Произошло то, что в судебной медицине и криминалистике случается нечасто: совпадение по редчайшему признаку — тому самому бугорку Карабелли. Это всё равно что найти два одинаковых отпечатка пальца, но в той области, где базы данных просто не существуют.