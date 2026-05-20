В Екатеринбурге представили веб-сериал о подготовке города к Международному фестивалю молодёжи

Главный герой сериала — принципиальный советский инженер Иван, который внезапно переносится из Свердловска 1985 года в современный Екатеринбург. Он попадает прямо в эпицентр хлопот, связанных с подготовкой к Международному фестивалю молодёжи — 2026. Создатели намеренно выбрали 1985 год как отправную точку: именно тогда в Москве с успехом прошёл легендарный XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Ключевая фантастическая деталь сюжета — временной прыжок, который герой совершает после обычной шахматной партии. Единственной связью с его миром становится шахматная фигурка коня — личный артефакт, который инженер теперь носит с собой повсюду.
По сюжету Ивану приходится объединиться с зумерской медиакомандой фестиваля. В столкновении двух эпох рождается истина: советский инженер учит новых коллег основательности, а они его — скорости, гибкости и умению мыслить вне рамок.
Авторы подчеркивают, что название «Ход конём» — не просто шахматный термин, а прямая отсылка к завязке. Именно после хода этой фигурой запускается цепная реакция перемещения во времени. На протяжении всего сериала Иван носит фигурку коня с собой и мысленно возвращается домой.
Как создавался проект?
Сериал «Ход конём» — инициатива Екатеринбургской молодёжи. Изначально история создавалась как авторский проект Александра Царёва.
Я работаю в медиа и прекрасно понимаю масштаб МФМ—2026. То, что в этом году он проходит в родном Екатеринбурге, — огромная удача. Поэтому решил бросить себе вызов, попробовать силы в формате рилс-сериала и заодно сыграть в сценариста. Всего будет 34 серии. Насколько хорошо получилось — решать только зрителю.
