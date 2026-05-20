120 самозанятых в Калининградской области застраховались на оплачиваемый больничный

Самозанятые жители Калининградской области, вступившие в программу добровольного страхования, получили право на.

пособие по временной нетрудоспособности. На сегодняшний день 120 человек уже перечислили взносы в Отделение СФР на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в приложении «Мой налог» или в клиентской службе Отделения СФР. Размер взносов.

Нужно выбрать страховую сумму — 35000 или 50000 рублей в год. Тариф взносов — 3,84% от выбранной суммы. При уплате раз в год: 16128 рублей (при сумме 35 тыс.) или 23040 рублей (при сумме 50 тыс.).

При ежемесячных платежах: 1344 рубля или 1920 рублей в месяц.

58% заявителей выбрали страховую сумму 50 тысяч рублей. Чем выше сумма, тем больше выплаты.

Размер пособия.

При уплате взносов от 6 до 12 месяцев — 70% от страховой суммы. При уплате более 12 месяцев — 100%.

«Право на оплачиваемый больничный самозанятый приобретает не раньше, чем через 6 месяцев непрерывной уплаты ежемесячных взносов или через 6 месяцев после внесения годового взноса», — пояснила управляющий региональным Отделением СФР Светлана Запанкова. Как получить выплату.

После закрытия больничного нужно дать согласие через «Мой налог» или «Госуслуги». Деньги перечислят в течение десяти рабочих дней.

Важно. Добровольное страхование не распространяется на пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет.