Воронежские фотохудожники побывали в экотуре «С видом на АЭС»

Фотографы побывали на правом берегу Дона, откуда открывается вид на меловые горы, заливные луга, леса и энергоблоки. Есть здесь и современный арт-объект «Спираль любви и надежды», созданный ветераном-атомщиком Евгением Федоровым. Пройтись по лабиринту и загадать желание сюда приезжают туристы со всей области. Одна из остановок — спецпричал на реке Дон в Нововоронеже, который используется для доставки по воде крупногабаритных грузов. На пристань в разные годы были доставлены многотонные корпуса реакторов ВВЭР-1200 для инновационных энергоблоков № 6 и 7 Нововоронежской АЭС, а затем и энергоблоков Белорусской АЭС, построенных по аналогичному проекту.