Кто завоевал три золота на этапе Кубка мира по шахматам?

90 из 90 в Скопье, три золота за три дня — соперникам не оставили шансов.
Сначала их триумфом завершился очередной этап Кубка мира по решению шахматных композиций 2025−2026 годов. Он состоялся 8 мая в столице Северной Македонии — Скопье. Весь пьедестал почёта заняли российские решатели.
Первое место у воспитанника волгоградской шахматной школы Данилы Павлова, второе — у Урала Хасанова из Башкирии, третье — у Максима Харитонова из Тульской области.
У женщин лучший результат показала также россиянка из Саратовской области Анастасия Чекина.
А уже 9−10 мая там же прошёл 19-й чемпионат Европы, в котором приняли участие 75 шахматистов из 19 стран. Данила Павлов с гроссмейстерским результатом 90 очков из 90 возможных снова становится чемпионом. Серебро у Урала Хасанова, который, впрочем, взял-таки золото в возрастной категории до 23 лет.
Среди женщин чемпионкой Европы стала Екатерина Шестакова из Тульской области. У Анастасии Чекиной бронза.
А вечером 9 мая в традиционном для подобных форумов турнире решателей Machine Gun Tournament Данила Павлов опять берёт золото, не оставляя шансов соперникам. Потрясающее достижение российской шахматной школы. Поздравляем!
А тем временем в Волгограде 11 мая Городской шахматный центр на ул. Советской, 28 (директор Анастасия Гурова) принял участников очного турнира по решению шахматных композиций, посвящённого памяти известного волгоградского шахматиста, тренера А. В. Милокумова (1936−2006). Соревнование прошло в тёплой, дружеской обстановке, созданной руководством ГШЦ. Среди участников были как ветераны, так и совсем юные шахматисты.
Приятно было увидеть среди участников и постоянных читателей «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" Александра Ганнова и Елену Ковалеву. Призы, грамоты, сладости для самых маленьких были предоставлены дочерью Александра Васильевича Светланой Шапошниковой — большое ей спасибо!
Судьёй соревнования выступила Ирина Сенина (судья 1-й категории, г. Волжский). Итоги: 1-е место — Сергей Солохин, вторым стал Владимир Липовский (оба Волгоград), третьим финишировал волжанин Владимир Персиянов.
Предлагаем решить одну из задач этого турнира (на диаграмме). Фамилии читателей, первыми приславшими верное решение, будут опубликованы. Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 10 дней. Успеха!